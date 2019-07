Cum faceau vedetele plaja pe vremea lui Ceausescu. Angela Similea - foarte sexy  FOTO

Angela Similea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Poate parea greu de crezut, dar si divele din Epoca de Aur au pozat in bikini! Fie pentru revistele vremii, fie pentru albumele personale. Cert este ca toate s-au pliat pe moda din acea perioada, conservatoare si decenta, asa ca n-o sa gasesti vreo imagine de dinainte de ’89 cu artiste fara sutien la plaja sau cu costume de baie minuscule. Se purtau costumele de baie intregi, iar cele din doua piese aveau chilot generos, care acoperea bine fesele si buricul, si sutien teapan, pentru o sustinere cat mai sigura a bustului. Dupa ani, Corina Chiriac, Angela Similea si Mirabela Dauer, in aceeasi fotografie! Cat de bine arata artistele - FOTO Spre exemplu, Angela Similea a pozat in costum de baie, pe ...