Cum fenteaza Guvernul Orban Parlamentul pentru prelungirea starii de alerta

Parlamentul pare a fi în imposibilitatea de a mai vota prelungirea stării de alertă sau de a încerca să o modifice, din cauza prevederilor interpretabile conținute de Legea 55/2020, votată chiar în Parlament. Și asta pentru că Guvernul Orban folosește o chichiță legislativă profitând de interpretabilitatea legii. Conducerea Birourilor Permanente reunite a luat act miercuri […] The post Cum fentează Guvernul Orban Parlamentul pentru prelungirea stării de alertă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.