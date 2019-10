Cum foloseste Viktor Orban tezele revizioniste ale lui Horthy, in propaganda privind Transilvania si pericolul din 2020, la 100 de ani de la Trianon Interviu

Numele lui Miklos Horthy, regent al Ungariei intre 1920 si 1944, niciodata rege, dar nici lider fascist in adevaratul sens al cuvantului, provoaca reactii negative in Romania, unde istoria a retinut abuzurile armatei ungare in Transilvania. Dar iata ca astazi, tezele revizioniste post-Trianon ale lui Horthy sunt revalorizate de regimul lui Viktor Orban, chiar daca nu fatis, iar Transilvania este si ea intrumentalizata politic.