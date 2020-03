Cum funcționeaza aplicația pe care Singapore o pune la dispoziția statelor pentru urmarirea cetațenilor suspecți de COVID-19

Singapore pune la dispoziția dezvoltatorilor tehnologia din spatele aplicației sale de urmărire a contactelor, anunță cnbc.com. Tehnologia analizează schimbul de semnale Bluetooth dintre telefoanele mobile. La mai puțin de o săptămână de la lansarea unei aplicații pentru a urmări expunerea potențială la coronavirus, Singapore pune la dispoziție tehnologia în mod liber pentru dezvoltatorii din întreaga The post Cum funcționează aplicația pe care Singapore o pune la dispoziția statelor pentru urmărirea cetățenilor suspecți de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.