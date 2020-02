Cum funcționeaza sistemul de management al parcarii Iulius Mall Cluj?

Accesul in parcarea Iulius Mall Cluj

În urmă cu o săptămână, Iulius Mall Cluj a implementat un sistem de management al parcării automatizat și securizat, ale cărui beneficii se reflectă într-o mai bună gestionare a locurilor de parcare existente, îmbunătățirea gradului de confort pentru clienți și încurajarea transportului public sau alternativ.

Din experiența companiei IULIUS privind implementarea sistemului și în alte proiecte ale sale din țară, dar și din analiza pieței în general, astfel de modificări impun un interval de timp pentru familiarizarea și acomodarea publicului cu noile reguli. Iulius Mall Cluj le mulțumește tuturor clienților pentru înțelegere, răbdare, implicare și susținere.

Pentru o cât mai bună informare privind noul sistem și pentru a reduce timpul de adaptare, clienții sunt încurajați să consulte regulamentul de funcționare a parcării, accesibil la intrarea în parcarea Iulius Mall Cluj sau în format online - http://iuliusmall.com/cluj/regulament/.

Accesul în parcarea Iulius Mall Cluj se realizează în baza tichetului eliberat la barieră. La întoarcerea înspre parcare, tichetele trebuie validate la automatele de plată. Sunt 10 astfel de automate de plată, amplasate în principalele puncte de acces în parcare.

Tariful pentru o oră de staționare este de 3 lei, în intervalul 07.00 – 23.00, și 1 leu, între 23.00 și 07.00, timpul maxim de staționare fiind de 23 de ore consecutive. Plata se poate face atât cu ajutorul cardului bancar (prin tastare PIN și/sau „contactless”), cât și numerar. Iulius Mall Cluj oferă prima oră de staționare gratuită, un beneficiu care poate fi accesat o singură dată într-o zi. Timpul minim de staționare pentru accesarea gratuității este de 5 minute, sub acest interval fiind percepută contravaloarea unei ore de parcare, măsură ce are ca scop descurajarea utilizării parcării drept cale de tranzit. Primei ore gratuite i se adaugă și o serie de discounturi. Persoanele cu dizabilități au parcarea gratuită. Posesorii de automobile cu motor exclusiv electric au 12 ore de parcare gratuită pe zi pentru astfel de mașini, beneficiu obținut prin prezentarea certificatului de înmatriculare la Centrul Info Parking. Clienții hypermarketului Auchan (la cumpărături de minimum 50 de lei) și ai spălătoriei auto Professional One vor beneficia de o oră de gratuitate suplimentară, iar cei care vin la Cinema City vor avea la dispoziție încă două ore de gratuitate adăugate la cea acordată tuturor clienților. În cazul clienților Auchan, discountul se acordă după prezentarea bonurilor de cumpărături la „Serviciul Clienți” al hypermarketului, iar pentru clienții Cinema City și Professional One, prin prezentarea biletelor pentru film, respectiv bonurilor de plată, la Info Point Iulius Mall Cluj. Și aceste discounturi pot fi accesate o singură dată într-o zi.

Demersul Iulius Mall Cluj are scopul de a reda în totalitate serviciul de parcare clienților săi, restricționând utilizarea excesivă a acesteia de către persoane a căror activitate nu are legătură directă cu mall-ul sau ca o cale de tranzit între diferite zone ale orașului. Totodată, datorită poziționării sale în oraș, într-o zonă bine conectată prin rețele de transport public cu toate punctele urbane de interes, Iulius Mall Cluj încurajează utilizarea acestor mijloace sau a celor alternative.

