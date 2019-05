Cum iși joaca Ludovic Orban scaunul in PNL. Pionul care-i poate decide soarta

Cu doar 48 de ore înainte de europarlamentare și votul la referendum, în PNL apele tind deja să se despartă. Învățând din lecția lui Crin Antonescu, Ludovic Orban și-a luat toate măsurile să mențină frâiele partidului și controlul asupra filialelor și după anunțarea rezultatului. Adversarii săi nu au stat însă nici ei cu mâinile în sân și vor să transforme unul din așii din mâneca lui Orban într-un adevărat cal troian după alegerile din acest an.

Spre deosebire de scrutinul precedent, Ludovic Orban nu și-a asumat deschis o țintă la alegerile europarlamentare pe care partidul său să o atingă și niciun angajament de demisie în cazul în care PNL nu va atinge scorul fixat, așa cum a procedat Crin Antonescu.

"Citiți moțiunea câștigătoare la ultimul Congres PNL și veți vedea care este obiectivul actualei conduceri PNL. Avem ca obiectiv câștigarea alegrilor prezidențiale, locale și parlamentare. Am făcut tot ce este omenește posibil pentru a obține cel mai bun scor în aceste alegeri și am încredere în oameni că vor vota PNL", explica Orban, în fața reprezentanților presei, de ce nu are motive de teamă cu privire la consecințele directe ale unui eventual eșec la europarlamentare.

Mai mult, nu a fost supusă votului în structurile de conducere centrale vreo listă cu țintele fixate și asumate de fiecare filială județeană, tocmai pentru a nu-i speria pe liderii acestora și nu-i forța să se mobilizeze împotriva sa după scrutin, așa cum au procedat Atanasiu, Petrache&Co acum 5 ani când l-au împins în față pe Klaus Iohannis pentru a-l sili pe Antonescu să vină cu demisia de lider pe masă.

În schimb, potrivit unor surse din conducerea liberală, Orban a folosit o metodă mai discretă , dar care se poate dovedi mult mai periculoasă pentru liderii de filiale după anunțarea rezultatelor. Cu săptămâni bune înainte de alegeri, a discutat, negociat și agreat cu liderii fiecărei organizații județene în parte, ținta pe care fiecare filială ar trebuie să o atingă pentru europarlamentare.

"Fiecare știe numai câte voturi trebuie să aducă organizația sa la alegeri. Nimeni nu poate să mai acuze că ar fi fost sau nu defavorizat, comparativ cu alți colegi de partid, de vreme ce nimeni nu știe cât trebuie să contribuie celelalte filiale la efortul de campanie. Listele cu toate județele le au numai Orban și Sighiartău (secretarul general al PNL - N.R)", ne-au precizat sursele citate.

Potrivit acestora, în calcularea obiectivelor per filială s-a ținut cont atât de numărul actual de membri activi declarați, cât și de rezultatele obținute de fiecare organizație la ultimele alegeri locale și europarlamentare. Corecții, negative sau pozitive, ar fi fost operate acolo unde Orban, în urma discuțiilor purtate cu fiecare în parte, a constatat că există potențial de mai bine sau unde pierderile provocate de ALDE în teritoriu, prin plecări în masă, nu au fost putut fi compensate în timp util.

"Cine a știut să negocieze și să nu se arunce cu promisiuni fără acoperire are mandatul asigurat după europarlamentare. Cine nu, va fi reevaluat și eventual, schimbat", ne-au mai explicat sursele citate.

De altfel, în ultimele ședințe de Birou Executiv nu puține au fost dățile când au fost proferate amenințări. Noua stea a listei cu candidați liberal, Rareș Bogdan nu s-a sfiit să avertizeze pe cei prezenți că riscă pierderea funcțiilor de lideri de filiale dacă mai fac non-combat sau nu se implică îndeajuns în campanie.

Recent a fost rândul liderul PNL Timiș, Nicolae Robu, să fie luat în colimator pentru că nu își dublează eforturile pentru atragerea electoratului de dreapta din Banat. Considerat un apropiat al fostului lider Alina Gorghiu, primarul Timișoarei nu pare prea interesat de campania pentru euro parlamentare, oferind celor din USR șansă să atragă mai multe voturi din partea electoratului tânăr sau cu vederi de dreapta, susțin surse din conducerea PNL, nemulțumită de prestația acestuia.

Totuși, conducerea nu se va repezi să taie capete în dreapta și-n stânga după europarlamentare. Codașii vor avea a doua șansă. Asta deoarece președintele Klaus Iohannis vrea liniște în partidul care trebuie să-i susțină candidatura pentru al doilea mandat prezidențial în această toamnă.

"Nu vreme să demobilizăm filialele înainte de prezidențiale. Linia va fi trasă, socotelile făcute și deciziile de reorganizare luate după alegerile din toamnă", susțin sursele citate.

Amenințările și criticile nu sunt însă uitate de protagoniștii involuntari ai acestor ședințe. Ca să evite scenariul eventualelor decapitări, varianta unui puci care să vizeze conducerea actuală după prezidențiale are mulți partizani. Un scenariu care depinde însă de mai mulți...dacă.

"PNL a reușit să crească numai cu soluții dinafara partidului, nu prin prestația liderilor săi de partid. Întâi a fost Klaus Iohannis, acum este Rareș Bogdan. Fără el, Ludovic nu ar reuși să atingă nici măcar 20% la europarlamentare", susțin surse din tabăra anti-Orban.

De altfel, Rareș Bogdan este văzut ca elementul cheie ce ar putea fi folosit pe viitor de puciști pentru răsturnarea lui Ludovic Orban. Și deja a fost momit de unii membri de partid cu perspectiva preluării șefiei PNL după alegerile din acest an.

"Stă mult mai bine în sondaje, adună mulțimi entuaziaste în jurul său și este mult mai cunoscut și mai popular decât Ludovic Orban. Asta s-a văzut foarte clar în această campanie. Orban mai că nu stătea stingher, aproape singur. A vrut să-l plimbe pe Rareș ca pe sfintele moaște, dar nu a reușit să preia și asupra sa capitalul acestuia de imagine", susțin unii lideri liberali.

Dacă Rareș Bogdan poate deveni nebunul care răstoarnă regele, Klaus Iohannis poate deveni șahistul în mâinile căruia atârnă decizia folosirii acestei piese, însă la momentul potrivit.

"Iohannis nu va fi niciodată de acord și nu va gira o schimbare de gardă înainte de campania pentru prezidențiale. Pentru el, câștigarea unui nou mandat de președinte este obiectivul primordial, iar pentru asta are nevoie de un partid unit, care să amâne reglările de conturi interne după alegerile din toamnă. Nu va uita cui datorează acest lucru. Odată ce se va vedea cu sacii în căruță, nu-i va mai păsa atât de mult ce se va întâmpla în PNL și cu cine va lucra după", afirmă sursele citate.