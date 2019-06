Cum il va chema pe baietelul lui Nicolae Guta

Nicolae Guta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bucurie mare in familia lui Nicolae Guta! Sotia lui, Cristina, a nascut astazi un baietel perfect sanatos, care este al 12-lea mostenitor al celebrului manelist. Nicolae Guta a facut marele anunt! Are probleme cu sanatatea? "La nume ne-am orientat spre nume mai moderne, Ayan, Edan, mai multe variante. Am zis ca pana la urma, ea decide. Numele are o oarecare importanta, mai important este caracterul, dar mai important este modul in care il vom creste.", declara Nicolae Guta in urma cu ceva timp, la Agentia Vip. Ei bine, iata ca acum au hotarat ce nume va purta micutului si putem spune doar ca este un nume cu adevarat special. Cel mai mic fiu al lui Nicolae Guta va purta numele de Eden Nicolae, ...