Cum incearca Orban sa-i convinga pe parlamentarii PSD sa nu-i boicoteze votul

Premierul desemnat Ludovic Orban spune ca PSD poate boicota asigurarea cvorumului fie in Birourile Permanente Reunite ale celor doua Camere ale Parlamentului, fie in plen, la investirea unui nou Executiv, in acest context Orban spunand ca ii indeamna pe parlamentarii social-democrati "sa fie rezonabili", fiindca in caz de boicot "se fac de ras".