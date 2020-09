Cum incepe scoala in afara Romaniei. Spania a inchis 53 de institutii de invatamant in doar patru zile de la debutul anului scolar

Scoala a inceput in Romania in moduri diferite, in functie de scenariul in care s-a incadrat fiecare unitate de invatamant. Pentru majoritatea elevilor, scoala incepe normal, ei urmand sa mearga la ore, dar respectand conditii stricte de igiena si de preventie, cum ar fi purtarea mastii, spalarea mainilor si dezinfectarea suprafetelor si a obiectelor folosite frecvent. Trecem in revista situatia din alte tari: cum a inceput acolo scoala, cum au gestionat situatia, dar si cum s-a transmis virusul ...