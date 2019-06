Cum isi rasfata sotul Alessandra Stoicescu

Alessandra Stoicescu

Alessandra Stoicescu, 41 ani, pe care o vedem aproape in fiecare zi la Antena 3, este casatorita din anul 2013 cu Sergiu Constantinescu, colegul sau de trust, in varsta de 47 de ani. Intr-un interviu acordat pentru Libertatea, aceasta a vorbit despre relatia trainica pe care o au si a dezvaluit cateva secrete din povestea de iubire.

Nu de multe ori avem ocazia sa o ascultam pe Alessandra Stoicescu povestind relaxat si cu zambetul pe buze amanunte atat de personale din viata sa. Stirista povesteste ca alaturi de sotul sau a prin gustul vacantelor, iar acum fiecare concediu il transforma intr-o adevarata luna de miere: „Noi avem o relatie foarte unita si ii multumesc lui Dumnezeu pentru asta, ca ne completam foarte bine in toate. Ne plac vacantele. Eu, pana sa-l cunosc pe el, nu mergeam nicaieri.”

Cand nu pleaca nicaieri, cei doi petrec timp de calitate impreuna, iar Sergiu este cel care gateste si isi cucereste sotia de fiecare data cu cele mai aromate si apetisante preperate: „N-am loc de Sergiu in bucatarie. Este un bucatar desavarsit. Stau pe langa el sa-l ajut. Sous-chef sa spunem sau mai bine zis ajutor de sous-chef. Ii mai dau un ingrendient, dar el este o placere, un spectacol. Nu pot sa-i iau aceasta placere, adica nici nu are rost. Fiecare facem lucruri foarte bine, dar la bucatarie nu poate fi egalat pentru ca este foarte creativ. Eu nu am avut niciodata o aplecare in zona asta, el de cand ne-am cunoscut …ce mese face, ce inventii pentru mesele de Craciun, de Revelion, de Pasti, ca noi le facem acasa cu familia. La dulciuri nu se baga, dar face niste combinatii uimitoare. Ce sa caut eu acolo?”

Alessandra Stoicescu, Sandra, cum o alinta cei apropiati, simte nevoia sa-i intoarca intocmai favoruruile culinare ale sotului, prin urmare, il rasfata de fiecare data cand are ocazia: „Eu il rasfat cu dragostea mea si cu echilibrul pe care cred ca i-l dau in viata. Si el trebuie sa spuna cu ce-l rasfat, dar sunt lucruri pe care nu le putem dezvalui, ca este zi. Glumesc. Imi place sa ii fac surprize si cand am inceput sa-l cunosc bine de tot, mi-am dat seama ca eu sunt „motorul”, in sensul ca-l pot duce undeva unde poate isi dorea, dar se abtinea”.

Alessandra nu a devenit mama, cel putin nu deocamdata, insa este foarte atasata de Bianca, fata sotului sau dintr-o relatie anterioara, pe care o considera o adevarata sora: „Noi avem copii. Sergiu are copil si implicit Bianca este si a mea. Ca o sora. Nu pretind altceva si nici n-a fost vorba vreodata, dar ea este parte din noi, merge in vacante cu noi, are 21 de ani ea alege in ce vacante vrea sa mearga cu noi. (…)Eu vreau sa-l fac pe el fericit si vreau sa fiu eu fericita si ne completam si ne umplem. Adica eu nu simt ca avem un gol in acest moment”.

