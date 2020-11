Cum iti amenajezi dormitorul in stil vintage - tips & tricks

Fermecator, de moda veche, si, poate, cam romantic: aceastea sunt doar cateva dintre cuvintele care ar putea descrie o camera decorata in stil vintage. Acesta prespune decorarea cu mobilier, tesaturi, accesorii si culori populare cu zeci de ani in urma - in special, in stilurile anilor 1940 si 1950. Din punct de vedere tehnic, totusi, termenul "vintage" se refera la orice articol care are mai mult de 20 de ani, dar mai putin de 100. Articolele vintage sunt cele asociate nostalgiei, dar care nu ...