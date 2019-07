Cum iti mentii locuinta racoroasa pe timpul verii?

Nu trebuie sa faci investitii majore de modificari structurale sau sa cheltuiesti o avere pe factura electrica pentru a-ti mentine casa confortabila in timpul verii. Atunci cand temperaturile din termometre urca si tot urca, facand tot mai dificila relaxarea in propria casa, nu te ingrijora! Poti apela la cateva solutii care nu iti vor face o gaura in buget, dar care vor fi super eficiente impotriva arsitei de afara.