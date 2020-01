Cum joaca Guvernul Orban la inceput de an electoral. Culisele angajarii raspunderii pentru locale in doua tururi

Alegerile anticipate si revenirea la scrutinul pentru primari in doua tururi de scrutin fac parte din caietul de sarcini pe care PNL l-a primit cumva de la electorat, prin transfer, pentru ca scrutinul prezidential a mutat in curtea Guvernului promisiunile. Dar e ori una, ori alta, dupa cum a ales premierul Ludovic Orban sa intre in joc.