Cum l-a convins Victor Ponta pe Mihai Sturzu sa intre in politica

Mihai Sturzu a povestit în emisiunea La cină de la Digi 24 cum a intrat în politică.

“Eu am intrat în politică la vreo 15 ani de când începutsem cu trupa HiQ. Eu bătusem țara asta în lung și în lat, literalmente, de la Vama Veche la Negrești-oaș și de la Orșova la Dorohoi, cântasem pentru toți președinții României, i-am cunoscut personal pe Iliescu, Băsescu, Constantinescu până să fiu în politică și, în partea cealaltă, până la copii de boli incurabile în cămine amărâte, cântam pro bono pentru ei. Și la un moment dat s-a trezit în mine… vedeai cum copiii care vin la concerte erau din ce în ce mai schimbați, să le spunem în termen politicos. La început, veneau copiii după concert și spuneau: “salut, Mihai, sunt un mare fan al vostru, poți să-mi dai un autograf, te rog?!” 15 ani mai târziu… “ăăăă, facem o poză, frate”? Ceva se întâmpla greșit cu ei. Și am scris un program de educație pentru tineri, adică să aduci în fața acestor copii niște modele de succes care să fi ajuns la succes în viața lor fără să fi făcut compromisuri, prostituție, hoție și tâmpenii. Nu s-a putut, nimeni nu voia să facă educație pe vremea aia la radio, la tv, la nimic.

Și am zis că dacă nu se poate așa poate cunosc și eu pe unul care e șmecher în țara asta. Și îl cunoșteam pe unul de pe la concerte, evenimente, deputat era pe vremea aia. Îmi plăcea de el că era deștept și tânăr, ca noi. Și m-am dus, i-am arătat proiectul ăsta al meu și i-a plăcut foarte mult. Și el a zis: uite, un astfel de proiect poți să-l faci din politică, pe bune, asta nu e o chestie de făcut cu un ONG. Și i-am zis: uite cum stau lucrurile, eu nu vreau să intru în politică, eu vă știu pe voi… Noi cântam la concerte electorale. Noi am avut concert dimineața cu Băsescu, la prânz cu Năstase și seara iar cu Băsescu. Nu aveam mamă, nu aveam tată, circulau banii lor fără probleme. Și i-am zis “eu vă știu pe toți din spatele scenei, sunteți niște vagabonzi, niște mafioți, toți!”.

Și ăsta foarte deștept zice: bă, dar nimeni n-o să creadă mai tare în proiectul tău decât crezi tu”. Eu l-am crezut, prost ce am fost, am zis că salvez eu țara. Îl vedeam la televizor, ne trimiteam SMS-uri, ne imprieteniserăm. (...) Și la un moment dat, candidează el pentru președinția partidului infam din care făcea parte și pe care-l uram și mi s-a părut o glumă. I-am dat SMS și i-am zis: dacă tu ieși președinte la partidul ăsta, eu mă îmbrac în cămașa roșie și mă înscriu în partid. Ha-ha, am râs. Țin minte și acum, eram la Sibiu, într-o noapte de weekend, sâmbătă sau duminică, avusesem concert, eram printr-un club, mă distram și îmi bârâie telefonul în buzunar. Victor Ponta: luni te aștept în cămașă roșie la partid!” - își amintește, râzând, Mihai Sturzu.