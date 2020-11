Cum l-au iertat judecatorii pe un roman amendat cu 80.000 de lei pentru ca lucra la casa cu muncitori angajati "la negru"

Intr-un singur an (2019) inspectorii ITM au dat amenzi pentru munca "la negru" in valoare de peste 90 de milioane de lei (aproximativ 20 de milioane de euro). Pentru fiecare muncitor fara forme legale, angajatorul este amendat cu 20.000 de lei. Un barbat amendat pentru ca lucra la casa cu patru oameni a primit amenda 80.000 de lei, dar a obtinut anularea ei in instanta.