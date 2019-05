Cum le raspunde Tess Holliday celor care o critica pentru greutatea ei si aparitiile din media

Ca model plus-size, Tess Holliday este obisnuita sa fie criticata pentru greutatea ei, insa aparitia pe coperta unei cunoscute reviste americane, i-a atras critici la care nimeni nu s-ar fi asteptat, inclusiv din partea unor vedete de peste ocean.

Chiar si asa, atunci cand posteaza imagini cu ea goala, strange sute de mii de aprecieri.

Tess Holliday pe coperta unei reviste glossy

”Nu ar trebui promovat asa ceva, nu ar trebui sa dea de inteles ca este normal, acceptabil”, a spus un vlogger american dupa ce a vazut poza cu Tess in costum de baie pe coperta unei cunoscute reviste de lifestyle.

Si nu a fost singurul care a comentat aparitia.

”Multi o lauda ca ar fi curajoasa. Acum e o dovada de curaj sa te indopi cu inghetata?”

”Uitati-va la poza asta… Are grupa de sange budinca pozitiv.”

”Le transmite fetelor tinere ca e in regula sa se indoape cu prajituri. Nu este un model sanatos pentru tineri…”

Sunt numai cateva din comentariile rautacioase care s-au facut la radio sau la TV dupa ce a aparut revista cu Tess pe coperta. Printre cei care au criticat-o s-a numarat si vedeta TV Piers Morgan, care i-a adresat replici rautacioase lui Tess de cate ori a avut ocazia. ”Nu te mai minti singura, Tess. Suferi de obezitate morbida si intr-o buna zi o sa mori din cauza asta…”, a scris Piers pe retelele sociale.

Ca raspuns, Tess a declarat ca s-a saturat sa tot vorbeasca despre corpul ei. ”Niciodata nu pot sa sarbatoresc un succes in cariera mea fara ca cineva sa ma critice pentru greutatea pe care o am…” Iar aparitia pe coperta unei reviste de lifestyle a fost pentru Tess un succes major. „Nu mi-a venit sa cred ca mi se intampla asta. Nici nu stiu de cate ori am plans de bucurie la sedinta foto. Nu-mi venea sa cred ca o femeie cu un corp ca al meu poate sa apara pe coperta unei reviste glossy…”, a declarat modelul.

Ea spune insa ca de cate ori reuseste sa deschida o usa, constata ca in spatele ei se ascunde alte 20 de usi inchise, ceea ce este mai mult decat frustrant, mai ales ca totul e din cauza felului cum arata.

Cine este Tess Holliday si de ce s-a ingrasat

Povestea lui Tess Holliday incepe trist. Avea noua ani cand mama ei a fost impuscata de doua ori de concubinul ei. Dupa o luna de coma, femeia a ramas paralizata. Avand aceasta trauma, Tess a fost un copil speriat, anxios, care si-a gasit refugiul in mancare. ”Copiii radeau de mine fiindca mama era in scaunul cu rotile. Radeau de mine fiindca eram saraci, apoi fiindca eram grasa. Mama a trebuit sa ma retraga de la scoala pentru ca nu mai suportam.”

Modelul isi aminteste exact momentul cand si-a dat seama ca mancarea ii poate calma temerile si anxietatea. Cu timpul, kilogramele s-au acumulat, insa Tess a avut norocul sa intalneasca un grup de femei supraponderale care erau fericite si multumite de aspectul lor fizic. ”Atunci mi s-a aprins un beculet si mi-am dat seama ca pot sa-mi iubesc corpul asa cum e, ca nu e gresit sa-l accept si sa-l iubesc. Apoi am fost de neoprit.”

Vedeta a inceput sa pozeze pentru prieteni care vindeau haine, apoi a postat fotografiile online si a adunat multi fani. Cu timpul, a fost remarcata de agentii de modelling si asa a inceput cariera ei. In prezent, Tess este topmodel international si, chiar daca este in continuare criticata, se declara o femeie fericita.

”Am crescut in saracie, intr-o rulota, fara bani. Cand oamenii ma critica, eu ma uit in jur. Am langa mine un sot care ma iubeste, am doi copii sanatosi si fericiti, am o casa cu patru dormitoare si apar pe coperte de reviste, unde multi oameni ma admira. Am o viata la care nici nu speram…”– este raspunsul lui Tess Holliday pentru cei care o critica.

