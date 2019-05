Cum merg lucrarile la Lotul 4 al Autostrazii Lugoj Deva si cand ar putea fi acesta inaugurat

In imagini suprinse chiar inainte de Paste se vede cum societatea UMB face eforturi sustinute pentru a reusi sa rezolve problemele aparute pe santierului Lotului 4 al Autostrazii Lugoj - Deva, intarziat deja cu aproape 3 ani. Daca eforturile vor da roade, cei 22 de kilometri de sosea de mare viteza dintre Soimus si Ilia ar putea fi inaugurati, in sfarsit, in acest an.