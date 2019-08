Cum ne-a pacalit Kate Middleton ani la rand

Kate a impresionat mereu prin tinutele ei impecabile, prin fizicul ei fara cusur, prin zambet si prin gratie, prin bunatate si prin parul perfect, care parea aranjat mereu, suvita cu suvita.

Dupa ce s-a casatorit cu printul William au aparut tot felul de zvonuri. S-a zis ca si-a albit dintii, ba chiar ca si-ar fi pus cativa, ca sa aiba dantura perfecta, ca are operatii estetice ba la nas, ba la pometi. Zvonurile au fost negate cu vehementa de reprezentantii Casei Regale Britanice.

Si, totusi, un lucru nu s-a spus pana acum. Si de data asta, cu greu o sa mai poata nega cineva.

Atunci cand ne gandim la Ducesa de Cambridge, printre primele lucruri care ne vin in minte se numara parul sau bogat si sanatos.

Orice schimbare de look, oricat de mica, in ceea ce priveste suvitele sale (precum tunsoarea cu breton afisata recent) devine titlu pe prima pagina a ziarelor din intreaga lume.

Un hairstylist celebru considera, insa, ca look-ul impecabil afisat de ducesa ar fi rezultatul unor extensii: Uitandu-ma la pozele de dinainte si de dupa, opinia mea in calitate de profesionist este ca aceasta a apelat la extensii, intrucat parul sau pare mai bogat si mai stralucitor in ultimele luni', a declarat Inanch Emir pentru revista Britains Now.

Se pare ca ducesa si-ar fi imbunatatit look-ul cu ajutorul extensiilor gradat si discret, fara ca cineva sa-si dea seama pana acum.

