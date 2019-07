Cum ne ajuta peeling-ul chimic

peeling google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un tratament deja foarte bine cunoscut pentru rezultatele obtinute in lupta cu semnele trecerii timpului sau a unor diverse afectiuni asupra pielii noastre este peeling-ul chimic. Datorita descuamarii celulelor moarte si a stimularii regenerarii celulare, peeling-ul chimic este utilizat pentru reintinerire, lupta impotriva micilor imperfectiuni, cum ar fi porii dilatati, ridurile fine, aspectul tern (lipsit de stralucire) sau petele mai inchise la culoare decat restul pielii, dar si in cazul ridurilor mai pronuntate ori a cicatricilor cauzate de acneea agresiva. Trebuie sa stim ca se pot folosi diverse substante chimice pentru efectuarea peeling-ului, in functie de ceea ce are nevoie pielea noastra si, astfel, ...