Cum ne infiintam o formatie de cantat la evenimente? Invitatul emisiunii BZI LIVE este Cosmina Cruceru, o tanara interpreta muzicala din Iasi - LIVE VIDEO

Vineri, 4 octombrie de la ora 11:00, invitatul emisiunii BZI LIVE in maratonul de promovare a tinerilor artisti ieseni este Cosmina Cruceru, o tanara interpreta de muzica populara si usoara din Iasi. Cosmina face parte dintr-un band renumit in zona Moldovei, a participat la diverse concursuri si activitati culturale. Va veni in platoul BZI pentru a discuta despre cum iti poti infiinta o formatie, despre castiguri si investitii, despre cariera in muzica despre idealuri si oportunitati existente de promovare. Toti cei care doresc sa adreseze intrebari o pot face accesand www.bzi.ro sau in direct, pe http://www.facebook.com.cotidianul.bzi. Emisiunile BZI LIVE au un real succes, fiecare productie media ...