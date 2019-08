Cum o cheama cu adevarat pe Simona Gherghe in buletin! Vedeta a spus tot adevarul

gherghe

Simona Gherghe are un alt nume in buletin decat cel cu care se prezinta pe micul ecran!

Toata lumea o cunoaste drept Simona Gherghe, una dintre cele mai importante vedete din Romania, prezentatoarea unei emisiuni de succes, si om de media de top, cu 18 ani de experienta in jurnalism.

Dincolo de lumina reflectoarelor insa, Simona este o persoana frumoasa, simpla, calda, si, in special, familista. „Am doi copii grozavi si ma simt cel mai important om din lume alaturi de ei. Ce putea viata sa imi ofere mai mult decat un sot minunat, o fetita si un baiat la distante mici de timp? Este o implinire incredibila si ma simt cu adevarat privilegiata”, a povestit Gherghe.

Simona Gherghe si-a spus numele real! Imediat dupa nunta, si l-a schimbat

In premiera, Simona Gherghe avea sa isi spuna si numele real de acum, nu acela cu care se prezinta pe micul ecran.

Ei bine, cum o cheama in realitate pe moderatoarea in varsta de 41 de ani!? Avem si raspunsul, dat chiar de ea. ”Inainte de a se naste Ana, impreuna cu Razvan, am luat decizia sa ne casatorim. Asa ni s-a parut corect! Am facut acest pas, discret, in stilul nostru, fara un tam-tam in media, fiindca eu nu sunt adepta organizarii unei nunti mari. A fost o petrecere in familie, cu prietenii si parintii, si totul s-a derulat perfect. Din acea zi, in acte, numele meu este Sandulescu Simona”, a spus Gherghe

