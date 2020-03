Cum Pot Beneficia De Suspendarea Platii Ratelor Daca Am Fost Afectat De Criza Covid 19

Suspendarea platii ratelor pentru cei care au fost afectat de criza coronavirus se poate face cu notificare prealabila si dobanda suspendata urmeaza sa fie platita ulterior.

Vedeti totul mai jos, cine beneficieaza si cum se aplica, potrivit avocatului Adrian Cuculis într-un comentariu pentru agerpres.

Guvernul a publicat ordonanta de urgenta prin care:

-Persoanele fizice;

-Persoanele juridice;

-Persoanele fizice autorizate;

Pot solicita Ifn-urilor si Bancilor – suspendarea platii ratelor pentru o perioada de pana la 9 luni de zile, cu conditia ca acesteia sa faca dovada ca au fost afectati de CRIZA COVID 19 si sunt in situatia in care fie direct fie indirect blocajul economic din tara nu le mai permite sa plateasca ratele.

Cui se aplica ordonanta si caror contracte?

Avand in vedere dispozitiile ordonantei, acesta suspendare a ratelor se va aplica atat pentru creditele bancare, ipotecare si neipotecare (pentru persoanele fizice la creditele ipotecare dobanda va fi garantata de catre stat).

ATENTIE – Suspendarea se va aplica si CONTRACTELOR DE LEASING.

Cine nu beneficeaza de posibilitatea de suspendare a ratelor din cadrul ordonantei de urgenta?

De prevederi beneficiază doar debitorii care au credite în derulare, nu au restanțe de dinainte de declanșarea stării de urgență și pentru care nu se declanșaseră scadența anticipată înainte de intrarea în vigoare a legii – adică nu se aplică celor aflați în procedurile de executare silită.

Practic prin intarziere in intelesul legii inseamna orice credit care are intarziere peste 30 de zile sau 60 conform contract:

credite restante – creanţe comerciale, valori de recuperat, credite acordate inclusiv pe baza valorilor primite în pensiune, nerambursate la scadenţă, precum şi soldurile debitoare neautorizate (overdraft) ale conturilor curente, creanţe din dobânzi neîncasate la scadenţă evidenţiate în conturile de creanţe restante şi îndoielnice.

Cei aflati in executare silita, NU BENEFICEAZA DE PREVEDERILE ORDONANTEI.

Cum se va proceda efectiv pentru a beneficia de suspendarea ratelor? Ce demersuri trebuie sa faca debitorii?

Pasul numarul 1 –

Debitorii trebuie să trimită o solicitare creditorului, până la încetarea stării de urgență.

Acest lucru inseamna ca poate sa fie pana la finalul celor 30 de zile sau poate fi prelungita cu inca 30 de zile.

In cadrul notificarii debitorul trebuie să precizeze pentru cât dorește suspendarea ratelor, pe perioade de la 1 la 9 luni. Sfatul este sa fie trimisa notificarea doar prin avocat fiindca in primul rand asigura transmitarea si secundar este esential sa faceti dovada ca SUNTETI AFECTATI DE CRIZA COVID 19 in caz contrar, cel putin pana la acest moment se pare ca bancile sau ifn-urile va pot respinge cererea de suspendare a ratelor.

Pasul numarul 2 –

Dupa ce primeste cererea, creditorul analizează solicitarea și o aprobă după condițiile din normele metodologice ce urmează a fi emise.

Asta inseamna ca cel putin in momentul de fata pana nu se vor observa normele pe care le putem doar anticipa, ordonanta este fara efecte.

Din politica legislativa pe care am observat-o pe parcursul starii de urgenta, persoana debitoare afectata de efectele covid 19 ar trebui sa faca dovada ca are veniturile scazute cu cel putin 25%.

Ce se intampla in ipoteza in care creditorul NU este de acord?

Probabil ca vom asista si la asemenea scenarii si daca bancile vor face abuzuri de acest tip, ele vor trebui transate in instanta.

Pentru moment, pana nu vor aparea aceste norme metodologice, nu putem decat sa anticipam ca daca ele vor fi scrise in mod ambiguu, vom asista la litigii pe care debitorii le vor deschide pentru a-si dovedi starea de imposibilitate de plata si astfel sa solicite aplicarea ordonantei.

Astfel, daca banca sau IFN-ul va rspinge cererea de amanare a platii, se va face cererea in instanta, asta pentru a putea dovedi ca acele conditii sunt indeplinite si prin hotararea instantei sa puteti beenficia de suspendarea ratelor.

Ce se intampla cu dobanda contractuala pe perioada suspendarii? O suporta banca?

Dobânda sumelor scadente a căror plată este suspendată se capitalizează la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare!

Mai pe scurt, debitorii vor plăti ulterior dobândă și la dobânzile restante, nu doar la capitalul restant.

Soldul principal majorat se va plăti eșalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare, cu excepția creditelor ipotecare pentru care se va plăti eșalonat până la maximum 5 ani.

În cazul creditelor ipotecare acordate persoanelor fizice, statul va garanta integral plata dobânzii capitalizate.

În acest sens se va încheia o convenție între bănci și Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Asta NU inseamna ca vor fi platite dobanzile de catre stat ci din contra dacă nu vor achita ratele pentru care statul a acordat garanții, la fel cum se întâmplă și acum în cazul creditelor Prima Casă, FISCUL va executa silit debitorul pentru recuperarea acestor sume.

PERSOANELE JURIDICE POT BENEFICIA DE SUSPENDAREA PLATII RATELOR SAU A PLATII CONTRACTELOR DE LEASING.

Societatile trebuie să fie afectate de criza covid 19 insa pot beneficia de aceasta dispozitie doar daca nu sunt in insolventa și dacă se încadrează în prevederile art XI alin 2 din OUG 30/2020 adica au trimis in somaj tehnic pe angajati si practic si-au intrerupt activitatea pe timpul pandemiei.