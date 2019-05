Cum pot plantele de camera sa infloreasca mai abundent decat cele din comert? Iata un siretlic al florarilor

Plantele de camera creeaza confortul din casa. Probabil ele nu au aceeasi influenta precum pisicile, insa efectul lor este oricum deosebit. Din pacate, multe plante frumoase sunt foarte sensibile. Daca nu sunt irigate corect sau sunt expuse la curenti reci de aer, ele indata se imbolnavesc. Dar exista un remediu „celebru in companii restranse”, care le poate ajuta sa infloreasca mai abundent decat plantele din magazine. Iar proprietarii lor nu trebuie sa depuna eforturi uriase.

Unele plante ne bucura privirea continuu, altele infloresc doar o data pe an sau supravietuiesc foarte putin dupa ce sunt cumparate. Insa toate au o trasatura comuna: setea. Ele sunt insetate atat dupa apa, cat si dupa „mancare” — mai exact, dupa ingrasaminte. Doar noi ne simtim mai bine, cand incepem sa luam vitamine, nu-i asa? Astfel si plantele au nevoie periodic de o incarcatura de energie si vioiciune. Si nu trebuie sa fugiti la magazin, ca sa cumparati celebrele chimicale. Aceasta poate fi asigurata de un remediu cunoscut de toti.

Deseori plantele de camera au nevoie de numai 2 picaturi de ulei de ricin, ca sa infloreasca abundent si indelung. Acest compus ieftin si disponibil nu este recomandat pentru administrarea interna, atunci cand se foloseste in tratamentele umane. Insa sistemele radiculare ale plantelor chiar il adora.

Ca sa pregatiti ingrasamantul vitaminos pentru plantele de camera, adaugati o lingurita de ulei de ricin intr-un litru de apa statuta, turnata intr-o sticla. Inchideti sticla cu un capac si scuturati-o foarte bine, pentru ca uleiul sa se transforme in bilute (ca si celelalte tipuri de ulei, uleiul de ricin nu poate fi dizolvat in apa). Apoi irigati plantele cu solutia obtinuta, cat timp uleiul nu s-a adunat sub forma de pelicula la suprafata apei.

Aceasta vitaminizare este cel mai eficienta, atunci cand este realizata in perioada de aparitie a bobocilor. Daca planta infloreste doar o data pe an, atunci o fertilizare este suficienta pentru ea. Iar daca plantele infloresc pe parcursul intregului an, puteti sa le fertilizati saptamanal, pana vor aparea florile.

