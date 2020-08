Cum poti creste valoarea unei case, ca sa o poti vinde mai repede

Daca detii o casa in centrul unui oras mare, la tara, in varf de munte sau la malul marii si vrei sa o vinzi, fie prin agent imobiliar, fie pe cont propriu, este important sa te gandesti la cateva dintre criteriile pe care oamenii le au, in general, atunci cand isi cauta o locuinta doar a lor. Aceasta, pentru a-i atrage catre oferta ta si, mai departe, pentru a creste sansele de a-i transforma din simpli vizitatori in potentiali cumparatori.