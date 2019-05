Cum poti preveni atacul cerebral. Semnele care anunta ca urmeaza sa se intample

Atac cerebral google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atacul Vascular Cerebral (AVC) reprezinta o leziune cerebrala grava data de oprirea aportului sangvin intr-o anumita regiune a creierului. Dr. Dan Bentia, medic neurochirug, a explicat care sunt factorii de risc si cum putem sa ne dam seama ca urmeaza sa suferim un astfel de accident. Accident Vascular Cerebral poate fi ischemic si hemoragic. In primul caz avem de-a face cu un tromb al unui vas de sange cerebral, iar in a doua situatie vorbim despre ruperea unui vas de sange. In functie de tipul de accident, de regiunea afectata si de intinderea accidentului vascular, varsta pacientului si bolile sale asociate, accidentele vascular cerebrale se pot solda cu dureri de cap, ameteli, vertij, tulburari mino ...