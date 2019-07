Cum poti trata intepaturile de tantari

tantari google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Unii oameni nu au prea multe intepaturi pe piele, insa acelea cateva pot deveni adevarate rani daca nu reactionam conform sfaturilor specialistilor. Potrivit lui Shari Lipner, asistent-profesor de dermatologie in cadrul Weill Cornell Medicine, exista un motiv pentru care unii oameni prezinta intepaturi mai grave decat ceilalti. Cand un tantar de inteapa acesta injecteaza saliva in pielea da. E BINE DE STIUT. Cum puteti tine tintarii la distanta? 12 metode eficiente „Saliva contine proteine si alergeni care provoaca senzatia de mancarime, umflaturi si inrosirea pielii in majoritatea cazurilor”, spune Shari Lipner. Cea mai comuna reactia la intepatura de tantar este umflarea zonei si senzatia ...