Cum protejam pielea mainilor de efectele dezinfectarii frecvente - remedii preparate acasa

In curand, temperaturile vor incepe sa scada si toamna se va instala si in celulele noastre - in special ale pielii, care tinde sa se deshidrateze si sa se usuce. Chiar daca si fata este la fel de expusa intemperiilor, mainile sufera mai mult, pentru ca le folosim in tot ce facem si dispun de un strat minim de grasime. In plus, pandemia impune o igiena mult mai riguroasa decat inainte, iar spalatul excesiv deshidrateaza suplimentar tegumentele mainilor.