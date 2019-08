Cum putem lasa o planeta mai curata pentru copiii nostri?

protejare planeta google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Grija pentru mediul inconjurator ar trebui sa devina principala noastra preocupare si sa o integram in fiecare activitate pe care o intreprindem. In primul rand, pentru ca planeta – asa cum o stim noi in prezent – are nevoie de tot ajutorul pentru a supravietui; iar in al doilea rand, este foarte important sa ne schimbam obiceiurile curente ca societate si ca indivizi daca vrem sa lasam o planeta frumoasa si locuibila pentru copiii nostri. Daca societate nu ne ofera mijloacele necesare pentru a avea grija de natura, trebuie sa ne autoeducam ca indivizi, sa citim, sa ne informam, sa calatorim si sa preluam ce e mai bun si mai ”curat” de la altii. In continuare vei avea cateva ...