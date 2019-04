Cum puteti scapa de creante la KRUK?

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clientii KRUK sunt persoane care la un moment dat au intampinat dificultati in plata obligatiilor financiare, din diverse motive. Ce pot face ei pentru a scapa de creante la KRUK? Si asa cum se intampla in orice situatie, exista dezavantaje si avantaje si in cazul in care o persoana are datorii. Dezavantajele sunt evidente, stresul asociat acestei situatii, imbinat de multe ori cu sentimente de vinovatie si rusine pot duce chiar la certuri in familie si diverse conflicte. Vestile bune vin insa dintr-un loc total neasteptat. Pentru majoritatea clientilor KRUK, relatia cu compania poate reprezenta o usurare, existand avantaje de a se afla in baza de date a acestei companii de recuperare datorii. Enumeram cateva dintre ac ...