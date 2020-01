Cum recunosti daca MIEREA de ALBINE pe care o cumperi este NATURALA: Fa testul

Toti ne intrebam daca exista metode prin care putem deosebi mierea contrafacuta de cea autentica. Raspunsul este: da, exista catevasecrete ale mierii si cateva mituri despre aceasta pe care trebuie neaparat sa le stim daca vrem sa ne bucuram de un produs de calitate si de beneficiile lui.

1. Mierea cristalizata este stricata. Fals!

Mierea nu se strica. Niciodata. Ea fermenteaza daca este culeasa inainte de capacire sau este depozitata necorespunzator. Dar de regula, cristalizarea intervine la un interval de la cateva saptamani (mierea de rapita, de tei, poliflora, de floarea soarelui cristalizeaza destul de repede, in vreme ce mierea de castan, de pin cristalizeaza greu, iar cea de salcam aproape deloc – ma rog, dupa vreo un an doi si cea de salcam se incleieaza). Cristalizarea este un fenomen natural si reversibil (mierea incalzita redevine fluida), dar cristalizarea nu este nicidecum un semn ca s-a stricat. Dimpotriva, cumparand o miere complet cristalizata in borcan aveti o garantie in plus ca este miere naturala, pentru ca mierea inmultita cu glucoza sau alte siropuri si melase de regula nu cristalizeaza sau nu cristalizeaza complet. Sfat: daca va plangeti ca mierea cristalizata este greu de manevrat, pastrati-o intr-un recipient cu gura cat mai larga.

2. Mierea de salcam este cea mai buna miere. – Fals!

Mierea de salcam este ceruta (si implicit are un pret mai mare) pentru ca are tipicitate, cristalizeaza greu si contine mai putina glucoza (in mierea florala raportul fructoza/glucoza este de circa 1,15, in vreme ce la mierea de salcam raportul este 1,35). Este motivul pentru care medicii recomanda diabeticilor sa consume in cantitati moderate doar miere de salcam. Daca nu aveti diabet, nu aveti de ce sa mancati doar miere de salcam. Ideal este sa mancati tipuri variate de miere monoflora sau miere poliflora. In plus, sunt alte varietati de miere mult mai gustoase, mai parfumate sau cu alte indicatii terapeutice.

3. Mierea poliflora este o miere de proasta calitate. – Fals!

Mierea poliflora este o miere de buna calitate tocmai pentru ca fiind amestecata din nectaruri ale mai multor tipuri de flori, imbina puterea terapeutica a acestora. Este ca si cum ati avea un cupaj natural. Atentie, nu confundati mierea poliflora cu mierea amestecata de apicultori sau mai grav, de procesatori si comercianti. Mierea poliflora este mierea adunata in stupi care nu sunt dusi in lan sau in padure in regim pastoral sau la care extractia mierii se face dupa mai multe sezoane de inflorire la plante variate. Mierea poliflora, de regula, este mai deschisa daca e miere de primavara si mai rosiatica daca este extrasa din stup in a doua jumatate a verii sau toamna. De asemenea, mierea poliflora culeasa la altitudine este ceva mai dulce si mai inchisa la culoare fata de cele de campie.

4. Mierea luata de pe marginea drumului este o miere buna. – Fals!

Mierea luata de pe marginea drumului (si va pacaleste si mai tare faptul ca e stupina amplasata chiar acolo) are cel putin patru neajunsuri care trebuie sa va faca sa va ganditi de doua ori daca sa cumparati de acolo au ba:

– mierea expusa la soare isi pierde proprietatile, in special datorita actiunii razelor ultraviolete dar si supraincalzirii (si nu sta nimeni sa va aduca tocmai voua miere din borcanele alea bune, care nu au stat la soare).

– albinele care stau la strada sunt expuse la intoxicatii (si asta se rasfrange in calitatea mierii pe care o achizitionati) de la praful de la placutele de frana, cauciucuri, uleiuri etc. Ganditi-va ca albinele beau zilnic apa. De unde? De langa drum, unde sunt toate gunoaiele posibile.

– mierea respectiva poate fi indoita si vanzatorul sa fie un precupet cu initiative de “lungit” mierea, el nefiind de fapt producatorul/apicultorul din sat. Mai ales pe drumurile circulate gen DN1, unde e plin de stupine scoase la strada pentru a comercializa miere la taraba.

– albinele sunt expuse la gazele de esapament. De aceea este ideal sa stiti stupina de unde achizitionati mierea, pentru a va asigura ca este amplasata departe de drumuri circulate. Tot din acest motiv este mai bine sa achizitionati miere produsa in regim stationar (pentru ca nu veti abea niciodata garantia amplasarii corecte a stupinei in regim pastoral)

CUM VA DATI SEAMA CA ATI CUMPARAT O MIERE AUTENTICA

Testul focului

Luati un colt de servetel, realizati un mic con din hartie si murdariti-l de miere cu ajutorul unei lingurite. Dati foc la capatul manjit cu miere cu ajutorul unui chibrit sau al unei brichete. Daca zona cu miere arde cu usurinta, mierea este autentica. Daca mierea este “lungita”, zona murdara de miere nu se va aprinde.

