Cum rezolvi cel mai repede si avantajos o neintelegere cu banca?

Studiile realizate recent arata ca unul din doi romani nu isi poate impartasi problemele financiare cu partenerul de viata. Motivul principal: nu isi doresc sa strice atmosfera in casa. O alta categorie care trebuie tinuta departe de problemele cu banca sunt... colegii. Doar 1% dintre romani le-ar spune colegilor ca sunt datornici. Toate acestea in conditiile in care unul din 3 romani are probleme financiare si ajunge la neintelegeri cu banca de la care a luat creditul.