Cum s-a deconspirat Rovana Plumb: Povestea cazului romanesc care a aratat la Bruxelles sistemul de indatoriri si recompense din spatele puterii PSD

Luni dimineata, membrii Comisiei Juridice a Parlamentului European au facut ochii mari, a stupoare si groza totodata: un europarlamentar roman a vrut sa ii convinga ca e cinstit, achitandu-si peste noapte un imprumut cu plata in natura - doua apartamente care nici nu ii apartineau pe de-a-ntregul, potrivit declaratiei de avere. Daca traficul de influenta in cazul Rovanei Plumb ridica doar suspiciuni la Bruxelles, tranzactiile in stil de clan au scos-o irecuperabil din orice competitie europeana ...