Cum s-a desfasurat CJSU. Nota de raport a ministrului MAI, Marcel Vela prin care 1500 de cetateni romani sunt repatriati si carantinati in judetul Constanta, nu a fost supusa la vot!

Ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență a început vineri seară la ora 19.30 și s-a încheiat după mai bine de trei ore.În cadrul CSJU, prefectul județului Constanța, George Niculescu le-a prezentat membrilor Comitetului o notă de recomandare a ministrului Administrației și Internelor, Marcel Vela, prin care Constanța trebuie să găzduiască aproximativ 1500 de cetățeni români, care vor fi repatriați din Italia, printr-un transport umanitar, pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu” Constanța. A existat și un al doilea scenariu, care nu a fost luat însă în calcul în niciun moment, spune președintele CJ, Horia Țuțuianu.Președintele CJ a avut încă de aseară o intervenție dură la adresa prefectului, care în opinia sa, putea să refuze primul scenariu și să fie aplicat cel de-al doilea, în care românii veniți din Italia urmau să fie excortați spre localitățile de domiciliu.“Prefectul ne-a comunicat în CJSU nota de raport a ministrului MAI, în timpul ședinței, o notă care prezenta două scenarii: primul, în care persoanele repatriate să fie carantinate la Constanța și seCel de-al doilea scenariu, prevedea aterizarea la Constanța și transferul repatriaților în localitățile de domiciliu.Prefectul a insistat că nota de raport, este de fapt un ordin al ministrului Vela și nu a fost de acord cu amendamentul meu, acela de a supune la vot cea mai bună variantă pentru județul nostru. Personal,nu am nimic cu acești oameni, trebuie ajutați, dar ar trebuit ca înainte, Guvernul să ne asigure infrastructura necesară, spitale mobile, fonduri, etc. Consiliul Județean va aloca luni în ședință de Consiliu de îndată, 5 milioane de lei pentru Spitalul Județean și pentru cel de Pneumoftiziologie, pe care ne pregătim să îl transformăm în centru pentru tratarea Covid 19, dacă va fi nevoie.Cu toate că sunt vicepreședinte al CJSU, nu am consultat cu privire la această decizie și s-a refuzat să fie supus la vot acest raport .În schimb am votat actualizarea spațiilor de carantină la nivelul județulul, după cum urmează:hotel Flora, stațiunea Mamaia - 355 de locuri, hotel Dunărea, Eforie - 700 de locuri, hotel Majestic, Jupiter - 356 de locuri și Sanatoriul Balnear Techirghiol - 800 de locuri. Cu acest lucru am fost cu toții de acord pentru că nu știm de ce spații va fi nevoie pe viitor”, a declarat pentru ZIUA de Constanța, președintele CJC, Horia Țuțuianu, vezi secțiunea foto.Facem mențiunea că directorul Aeroportului de la MIhail Kogălniceanu,a refuzat să facă orice comentariu legat de subiectul discutat aseară în CSJU, motivând că se află în plină misiune. Un reprezentant al AIMK a participat aseară la aceste ședințe.În contextul pandemic actual, în conformitate cu starea de urgență instituită pe teritoriul României și a dispozițiilor CNCCI care a analizat cele mai bune capacități operaționale din țară, s-a dispus ca începând de astăzi, 21 martie 2020, aproximativ 1500 de cetățeni români captivi în Italia să fie repatriați cu mai multe aeronave care vor ateriza pe Aeroportul Internațional „Mihail Kogălniceanu”. Organizarea transportului umanitar este realizată de către Ministerul Afacerilor Externe și aprobată de ministrul Afacerilor Interne, Marcel VELA și de secretarul de stat în MAI, șeful DSU, Raed Arafat. Din informațiile primite prin intermediul Ministerului de Externe, de la autoritățile italiene, starea generală de sănătate a cetățenilor români care vor fi repatriați este una bună.Prefectul județului Constanța,a transmis:“Toți prefecții din țară lucrează pentru a limita răspândirea coronavirusului. Este o obligație față de români, este obligația funcției,, este obligația noastră, a tuturor, de a fi solidari pentru că doar împreună putem să ieșim din această situație. Politicieni iresponsabili au început să se lamenteze că românii, frații noștri, prietenii noștri, rudele noastre, nu ar trebui să beneficieze de asistența statului român, pentru că pun binele lor mai presus de binele tuturor. Același comportament de a cumpăra tot orezul, de a cumpăra tot spirtul al unor partide politice demonstrează încă o dată iresponsabilitate, lașitate, mojicie și instigă la învrăjbirea românilor împotriva românilor. Cetățenii români care vor ateriza astăzi pe aeroportul Mihail Kogălniceanu, vor intra automat în carantină instituționalizată, în teste, pentru a depista persoanele care suferă de coronavirus. Cei depistați pozitiv vor merge automat în facilitățile sanitare special pregătite pentru acest scenariu, ceilalți vor fi cazați timp de 14 zile așa cum prevede legea în izolare. Transportul fraților noștri se va face în condiții de izolare, iar mașinile cu care vor fi transportați vor intra într-un amplu proces de dezinfecție.Niciun constănțean nu este supus la risc, singurul risc în această situație este să lăsăm politicianismul, frica și ura să ne dezbine. Îi avertizez pe cei care luptă împotriva cetățenilor români prin mesaje de panică că nu vor reuși. Îi vom salva pe frații noștri fără a pune în vreun risc cetățenii Constanței.”Referitor la ordinul Ministrului de Interne și la decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de a plasa în carantină în județul Constanța un număr de 1500 de cetățeni români proveniți din zona roșie a Italiei, din care doar o mică parte vor fi repartizați în statiunea Mamaia, municipalitatea a făcut următoarele precizări: “Primarul municipiului Constanța, domnul Decebal Fagădău, nu este membru al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și nu a fost consultat în legătură cu această decizie. Primarul Decebal Făgădău nu este de acord cu această decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și este convins că se puteau găsi soluții mai bune atât pentru cei repatriați, cât și pentru constănțeni. Ne manifestăm întreaga disponibilitate pentru un dialog constructiv și suntem deschiși la identificarea unor soluții responsabile în această situație excepțională.