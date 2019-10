Cum s-a filmat Inna Coffeina in masina, inainte sa moara in accidentul teribil

Moartea frumoasei bloggerite a provocata multa suferinta in sufletele rudelor, apropiatilor, dar si fanilor ei. Cu totii sunt socati de sfarsitul fulgerator pe care l-a avut si rand pe rand au asternut pe Internet mesaje emotionante in memoria ei. Cei mai multi dintre cei care au iubit-o pe Inna Coffeina au revazut nenumarate ori ultima filmare pe care ea a facut-o in masina personala inainte sa moara in accidentul teribil produs in urma cu cateva ore.

Cum s-a filmat Inna in masina, inainte sa moara in accidentul teribil

Ultima postare de pe Instagram a Innei Coffeina este o inregistrare scurta realizata in masina personala, un model de lux de la Mercedes. Filmarea a fost realizata cu ajutorul aplicatiei Boomerang si imaginile le puteti vedea in galeria foto a articolului. In dreptul postarii, regretata vedeta a scris mesajul: “#boomerang #girls”.

Pe pagina oficiala de Facebook a Innei Cujba au aparut mai multe mesaje de adio, scrise atat pentru ea, dar si pentru barbatul de 34 de ani care ar fi provocat accidentul mortal si care ar fi cumnatul sau… “Chipurile voastre blande au ramas in imaginea mea. V-ati retras in lumea celor drepti… Dumenezeu sa va vegheze somnul de veci!!”, “Doamne fereste. Condoleante si putere familiei. Dumnezeu sa-i odihneasca in pace”, “Inuta, Domnul sa te ierte Cata durere ai lasat, draga noastra”, “Dumnezeu sa o ierte, putere parintilor”, “Tu ai fost ca o sora cu copii mei. Putere lui Liuda si Andrei, parintii tai si prietenii nostri” sunt cinci dintre postarile sfasietoare facute publice de cei care au cunoscut-o si au iubit-o enorm pe actrita din proiectul “Zambarele”.

Cine este Inna Coffeina

Inna Coffeina este o renumita bloggerita din Republica Moldova si una dintre membrele proiectului “Zambarele”. Frumoasa bruneta detinea o afacere cu cafea la Causeni, iar pe Instagram, vedeta avea peste 72.000 de urmaritori.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.