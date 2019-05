Cum s-a fotografiat graviduta Lavinia Pirva. „Cineva se va amuza copios peste cativa ani”

Cantareata Lavinia Pirva s-a fotografiat intr-o ipostaza amuzanta. Sotia lui Stefan Banica Junior a facut imaginile publice pe contul sau de socializare.

Stefan Banica si Lavinia Pirva urmeaza sa devina parinti. Cantareata, in varsta de 34 de ani, urmeaza sa aduca pe lume un baietel la inceputul lunii iunie. Desi se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, artista este foarte activa. Pe contul sau de Facebook, graviduta Lavinia Pirva s-a fotografiat intr-o ipostaza amuzanta.

„Cucu-cucu… mai e cineva la lucru? Eu sunt fericita sa parcurg din putinul ce a mai ramas de parcurs din frumosul drum ce mi-a fost dat! Intre timp ma ocup serios sa umplu memoria telefonului cu zeci de poze care ne vor ramane o amintire haioasa!!! Cineva se va amuza copios peste cativa ani vazandu-si mamica in postura Mamei Bamse!”, a scris ea in dreptul imaginii publicate in mediul online.

Artista a facut referire la ursuletul Bamse, un personaj de desene animate suedeze.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.