Cum s-a imbracat Raluca Pastrama, sotia lui Pepe, cand au fost nasi!

Pepe si Raluca sunt impreuna de opt ani, dar sunt foarte discreti cand vine vorba de viata lor amoroasa. Raluca evita cat poate aparitiile mondene, dar si cand apare…rupe gura targului. Bruneta si sotul ei au fost nasi de cununie in weekend, iar Raluca a ales o rochie desprinsa din O mie si una de nopti.

Pepe si sotia lui, Raluca Pastrama, sunt impreuna de opt ani, dar foarte rar se expun public, preferand discretia cand vine vorba de viata amoroasa.

In weekend, Pepe si Raluca Pastrama au fost nasi de cununie, iar artistul a postat o fotografie de la nunta prietenilor lor. Cei doi au fost un cuplu elegant, dar desigur ca partea feminina a cuplului a atras toate privirile. Raluca a purtat o rochie care poate parea prea incarcata pentru gustul unora, stralucitoare pentru gustul altora. Cert este ca bruneta nu a facut rabat de la paiete si, avand in vedere ca este makeup artist, a aplicat un machiaj de seara.

Putini isi mai aduc aminte insa cum a inceput povestea de dragoste dintre Raluca si Pepe, care a fost, de fapt, un coup de foudre, dupa cum au povestit chiar ei.

„L-am vazut la barul tatalui sau. Mi-a placut de el, m-am uitat la el, dar am plecat inainte sa vina la mine. M-a sunat a doua zi. Nu eram fanul lui deloc, nici macar nu-mi placea muzica lui’, a povestit Raluca.

Pepe, in schimb, a recunoscut ca a fost cucerit de aspectul fizic al Ralucai. „La inceput, mi-a placut cum arata: bronzata, cracoasa si am zis: <>. Numai ca am umblat cateva luni dupa ea’, a spus artistul, care a mai adaugat ca, in clipa in care a vazut-o pe tanara de 21 de ani intr-o rochie scurta, de culoare rosie, bronzata si pe tocuri, i-a facut pe loc o dedicatie. „Eu cantam si i-am facut o dedicatie, pentru Scufita Rosie, ea a zambit si mi-am dat seama ca e loc’, a mai devaluit artistul.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.