Cum s-a imbracat Simona Halep la ceremonia de la Patriarhie. A aparut asa in fata Patriarhului Daniel

Simona Halep a primit din partea Patriarhului Daniel Ordinul Crucea Patriarhala. Simona a mers la ceremonia organizata de Patriarhia Romana alaturi de parintii ei si a purtat o rochie scurta, cu maneci, de culoare rosie. Campioana de la Wimbledon a multumit pentru distinctia acordata.

Simona Halep s-a imbracat cu o rochie rosie la ceremonia de la Patriarhie

La eveniment au participat parintii Simonei Halep, cativa apropiati, consilieri patriarhali si clerici. Numarul 4 WTA a primit cea mai inalta dinstinctie a Patriarhiei Romane, noteaza basilica.ro.

„Simona este pentru multi tineri astazi un simbol al harniciei, perseverentei si sperantei. Ne bucuram sa scoatem in evidenta ca toate realizarile domniei sale sunt expresia talentului cultivat prin efort sustinut, prin efort constant.

Pe langa toate acestea insa, Biserica, draga Simona, pretuieste foarte mult faptul ca marturisiti in public prin semnul Sfintei Cruci credinta crestina ortodoxa si prin aceasta aratati ca reprezentati cu fidelitate poporul roman credincios, jertfelnic si talentat”, a declarat Patriarhul Daniel.

Simona Halep este a treia persoana care primeste Ordinul Crucea Patriarhala, dupa Constantin Balaceanu Stolnici si Traian Basescu. Constanteanca a venit la eveniment imbracata intr-o rochie scurta, de culoare rosie, cu maneci lungi.

„Multumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a oferit si pentru familia in care am crescut. Ma bucur ca sunt romanca, ma bucur ca sunt pe acest pamant si sper sa bucur cat mai multi oameni si copii, sa-i inspir sa reuseasca si ei ceea ce-si doresc. Slava Domnului si Dumnezeu sa ne binecuvinteze pe toti”, a spus Simona.

Miercuri, Simona halep a prezentat trofeul de la Wimbledon in fata a peste 20.000 de fani pe Arena Nationala din Bucuresti. Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anuntat ca ii va acorda Simonei Halep Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Cavaler. Simona s-a impus in finala de la Wimbledon in fata Serenei Williams cu scorul de 6-2, 6-2.

