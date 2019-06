Cum s-a imbracat Viorica Dancila la intalnirea cu Papa Francisc. Ce cadou i-a dat Sanctitatii Sale

cum s a imbracat viorica dancila la intalnirea cu papa francisc 1 1024x563

Cum s-a imbracat Viorica Dancila la intalnirea cu Papa Francisc. Premierul Romaniei a venit la Palatul Cotroceni, acolo unde a avut chiar si o discutie cu Suveranul Pontif. Dancila a purtat o rochie neagra, extrem de sobra si o mantila dantelata peste parul strans in coc. Mai bine de 30 de minute au discutat cei doi, timp in care premierul i-a oferit Sfantului Parinte si cateva cadouri. Printre ele s-a aflat si un ceas.

Intrevederea tête-à-tête dintre Dancila si Papa Francisc a venit la putine momente dupa ce acesta a tinut un prim discurs in fata autoritatilor romane, a membrilor din societatea civila dar si a corpului diplomatic acreditat la Bucuresti. “Ma bucur sa ma aflu in frumoasa voastra tara la 20 de ani de la vizita Sfantului Ioan Paul al II-lea, in momentul in care Romania, pentru prima data de cand a aderat la Uniunea Europeana, detine presedintia rotativa la Consiliul Uniunii Europene.

Momentul acesta este prielnic pentru a avea o privire de ansamblu asupra celor 30 de ani care s-au scurs de cand Romania s-a eliberat de un regim care oprima libertatea civila si religioasa si o izola de celelalte tari europene si care, pe langa acestea, dusese la stagnarea economiei si la epuizarea fortelor sale creatoare”. a transmis Papa Francisc in debutul discursului sau.

Papa Francisc, omagiu pentru diaspora

Inainte sa discute cu Viorica Dancila, Papa Francisc a tinut sa le aduca un omagiu romanilor care muncesc in strainatate. “Aduc un omagiu sacrificiului atator fii si fiice ai Romaniei, care prin cultura lor, prin patrimoniul valorilor si muncii lor imbogatesc tarile in care au emigrat, iar prin roadele efortului lor isi ajuta familiile care au ramas in patrie. Sa ne gandim la fratii si la surorile care sunt in strainatate.

Este un act de patriotism, este un act de fratie si este un act de justitie, de asemenea. Continuati sa va comportati asa”, a mai transmis Papa Francisc care se afla intr-o vizita de 3 zile in Romania.

