Cum s-a incheiat aventura de la Istanbul a handbalistilor de la HC Dobrogea Sud Constanta, aflati in drum spre Rostov (galerie foto)

HC Dobrogea Sud Constanța întâlnește HC Victor Stavropol în competiția continental EHF European League.

Din cauza unor proceduri de care nu am fost anuntati cand am fost instiintati de protocolul acestei deplasari, nu am fost lasati sa zburam de la Istanbul catre Rostov. Viza de Rusia, testul COVID facut in tara si invitatia trimisa de clubul HC Victor n-au fost de ajuns pentru autoritatile din Turcia pentru a ne permite imbarcarea. Compania aeriana ne-a transmis ca HC Victor ar fi trebuit sa contacteze si Politia din Rusia, iar autoritatile rusesti sa trimita un document catre compania aeriana, prin care sa se arate faptul ca totul e in regula cu vizita noastra si ca ne permit intrarea in tara. In momentul in care reprezentantii companiei aeriene au contactat autoritatile rusesti, acestea au spus ca nu au nimic oficial din partea clubului HC Victor legat de deplasarea clubului nostru acolo. Astfel, cursa Istanbul - Rostov a plecat fara noi, au trasmis cei de la HC Dobrogea Sud.

Am informat si EHF-ul despre situatia in care am fost pusi, asteptam ca rusii sa rezolve cu acel document care ne permite accesul in tara lor si sa-l trimita catre cei de la Turkish Airlines, carora le multumim pe aceasta cale pentru tot suportul oferit cu drumul pana la hotel, cazarea si toate informatiile care speram sa ne ajute in rezolvarea problemei. Ba mai mult, intrucat urmatorul zbor Istanbul - Rostov este deja plin, compania aeriana va pune la dispozitie o noua aeronava, mai mare, pentru ca echipa noastra sa poate zbura spre Rusia. Revenim cu vesti. Au fost momente obositoare si tensionate pentru jucatorii nostri, care, la un moment dat, erau la capatul puterilor. Speram ca ei sa nu fie atat de afectati, sa se poata odihni si totul sa se incheie cat mai repede. Va multumim pentru tot suportul transmis in comentarii si mesaje! Hai, Constanta!, a mai menționat HCDS.

Vesti bune de la Istanbul: rusii si-au facut, intr-un final, datoria si au informat politia de frontiera in privinta intrarii delegatiei noastre in Rusia, iar autoritatile au confirmat acest lucru si cu cei de la Turkish Airlines. Compania aeriana tocmai ne-a transmis ca avem locuri in zborul de la miezul noptii, pentru ca au schimbat aeronava cu una mai mare. Vom decola la 0:30 si aterizam la Rostov la 02:30. Probabil vom ajunge in jurul orei 4 la hotel, deci cu 13 ore inaintea meciului cu HC Victor. Fara odihna propriu-zisa, fara acomodare sau antrenament oficial, insa la fel de motivati pentru calificare. Din toata povestea asta nu poate sa iasa decat ceva bun, un happyend, a transmis azi-noapte gruparea de pe litoral.

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud Constanța dispută astăzi, de la ora 17.30, meciul retur din turul întâi al EHF European League, în compania formației ruse HC Victor Stavropol.Învingători cu 26-18 în tur, handbaliștii de la HCD au plecat vineri spre Rusia, cu escală la Istanbul, însă pe aeroportul din Turcia au avut parte de probleme, neputând decola spre Rostov la momentul fixat.În această situație, handbaliștii au fost ținuți pe aeroport încă patru ore din momentul în care ar fi trebuit să decoleze spre Rusia, au mai făcut un rând de teste Covid-19, iar în jurul orei 5.00 au fost duși cu un autocar la 30 de kilometri de aeroport, pentru a se caza la un hotel, în așteptarea documentului din partea clubului HC Victor care să fie trimis către autoritățile din Rusia, acestea să comunice cu aeroportul din Istanbul,iar HCDS să poată pleca spre Rostov cu următoarea cursă disponibilă.În cele din urmă, situația s-a rezolvat, iar HC Dobrogea Sud a plecat spre Rusia.