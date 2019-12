Cum s-a pozat Oana Roman dupa anuntul despartirii de sot. Uite si ce a postat el pe retelele de socializare

Ca orice om in prag de divort, Oana Roman probabil ca sufera enorm, mai cu seama ca din mariajul cu Marius Elisei a rezultat si o fetita. Cu toate acestea, face tot posibilul sa nu se vada asta.

La o zi dupa ce a anuntat ca s-a despartit de sot, Oana Roman a gasit taria sa se aranjeze, sa-si gateasca fetita ca pe o printesa si sa se pozeze amandoua langa bradul de Craciun. Asta, pentru ca viata merge si trebuie sa mearga mai departe.

Chiar daca trece prin iad, Oana Roman afiseaza un zambet sincer, tinandu-si protector fetita de umar.

Un zambet greu de explicat

In ziua in care a facut anuntul soc al despartirii, sotul ei, Marius Elisei, a postat si el pe Instagram o fotografie, in care, in ciuda momentelor prin care trecea, zambeste. Un zambet greu de explicat, tinand cont ca era ziua in care mariajul sau se rupea.

Alaturi de fotografia facuta in masina, Marius a trimis un salut catre fani si mai multe saruturi. Sa fie acestea destinate cuiva anume? Tabloidele au scris ca motivul real al despartirii celor doi ar fi conversatiile interminabile pe care Marius le-a avut pe o retea de socializare cu o femeie din Italia.

Sursele spun insa ca cei doi nu s-au intalnit. Chiar si asa, se poate considera ca e tot un soi de infidelitate.

