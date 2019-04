Cum s-au fotografiat surorile Luciu. „Noaptea am putea face infarct daca va vedem asa”

Nicoleta si Iuliana Luciu apar impreuna intr-o fotografie. Machiajul celor doua a fost cel care a atras imediat atentia.

Pe contul sau de socializare, Nicoleta Luciu a publicat o fotografie in care apare in compania surorii sale mai mici, Iuliana. cele doua sunt imbracate in alb si sunt machiate puternic cu negru atat la ochi, cat si pe buze.

De altfel, machiajul a fost cel care a atras imediat atentia internautilor.

„Cool. Surori. Prietene”, a scris Nicoleta Luciu in dreptul fotografiei.

„Rock style. Wow, dragute surori’, „Noaptea am putea face infarct daca va vedem asa!!!”, „Panterele negre mereu in forma”, „Fete frumoase si talentate”, s-au grabit fanii cu mesajele.

Nicoleta Luciu, in varsta de 38 de ani, a renuntat la viata din Capitala si s-a mutat la Miercurea Ciuc, impreuna cu partenerul ei de viata, Zsolt Csergo, si cei patru copii ai lor. Nicoleta Luciu si Zsolt Csergo sunt foarte dedicati celor patru mostenitori ai lor: Zsolt Junior si tripletii Kim, Karoly si Kevin.

Iuliana Luciu este sora mai mica a Nicoletei Luciu. De-a lungul anilor, aceasta a fost model si actrita. de asemenea, a participat la numeroase emisiuni de televiziune.

