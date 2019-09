Cum sa ai grija de sanatatea ta mentala, ca sa fii fericit la batranete

mental google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cand ne uitam la batranii din jurul nostru, constatam ca cei mai multi dintre acestia, din pacate, sunt nefericiti. Motivele sunt diverse, insa cel mai important factor tine de sanatatea lor mintala. Se presupune ca abia 20% isi vor pastra ratiunea la batranete, tocmai de aceea este important sa te ingrijesti din timp. Cum apar bolile mentale? Corpul uman are niste resurse limitate, astfel ca cu cat inaintezi mai mult in varsta, incepi sa devii mai inactiv. Cu totii avem acelasi plan, sa muncim pentru a ne putea relaxa la batranete. In teorie suna bine, insa un stil de viata sedentar incurajeaza aparitia bolilor metale. Practic ajungem sa ne izolam in casa, somnuri tot mai lungi, mese sarite, cateva ore de TV ...