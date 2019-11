Cum sa ai o afacere de succes in domeniul vanzarii de haine second hand

Comertul cu haine second hand este in plina dezvoltare si... modernizare in Romania, in sensul ca pe piata, cel putin in localitatile mai mari, se consolideaza magazinele care reusesc sa se impuna printr-un nivel ridicat de calitate al produselor, prin servicii pe placul clientilor, printr-o politica de marketing bine adaptata cerintelor consumatorilor.