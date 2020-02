Cum sa ai o recolta bogata de castraveti

Toti fermierii isi doresc sa cultive castraveti sanatosi si sa se bucure de o recolta tarzie. Sunt anumite reguli care trebuie respectate pentru cresterea castravetilor.

Daca faceti totul la timp, va fi foarte simplu.

Va sunt recomandate in acest articol cateva trucuri de catre fermierii mai experimentati.

1. Trebuie sa fie putin afanat pamantul, dupa udare. Va stimula cresterea plantei, insa nu trebuie sa afanati prea adanc, fiind aproape de suprafata.

2. Cand va aparea a treia frunzulita, se va musuroia planta fara sa se atinga radacinile, apa fiind absorbita mai repede si nu va ramane la suprafata.

3. Trebuie sa fie udati abundent castravetii in timpul caniculei, iar pentru a nu dauna, apa trebuie sa fie calda.

4. Planta se ciupeste dupa ce va aparea a cincea frunzulita. Ca urmare, vor fi lastarii laterali. Un cutit ascutit trebuie pentru ciupire.

5. Se pot planta alaturi de castraveti si gulii albe, acestea protejandu-i de vant. Unde este vant puternic, castravetii pot fi plantati intre randurile de porumbi.

6. Este recomandata mulcirea solului, dar si aplicarea turbei. Va fi astfel stimulata cresterea plantelor.

7. Dupa ce s-au maturizat, castravetii se culeg pentru a face loc celor mici sa creasca. Pentru a nu le rupe tulpina, se va folosi pentru taiere un cutit.

8. Trebuie sa fie umezit aerul pentru a preveni aparitia acarienilor. Este nevoie sa pulverizati cat mai des pe frunzele plantelor.

9. Pot sa fie afectati de mucegai castravetii cand sunt verile reci.

Plantele se vor uda doar la radacina, frunzele ramanand uscate.

10. Pot sa fie amarui castravetii daca se schimba vremea brusc. Mai ales in zilele calduroase.

Pentru evitarea acestui lucru, este bine sa plantati plante care sa reziste la schimbari de temperatura sau puteti sa umbriti plantele.

Pentru fermierii care colecteaza singuri seminte:

Cu toate ca au multe flori castravetii, recolta nu este, iar in acest caz semintele nu au fost recoltate corect.

Se impart castravetii in masculini si feminini si se deosebesc dupa forma, masculinii au forma triunghiulara sau cei feminini au forma patrata. Cand se planteaza seminte de la un castravete masculin, nu va fi recolta, iar cand sunt de la unul feminin, vor aparea multi castraveti.

Cum puteti determina genul?

Puteti sa taiati cateva rondele din castravete. Cand mijlocul este in forma de triunghi, inseamna ca e masculin, iar cand e patrat e feminin. Se maturizeaza dupa 15-20 de saptamani castravetele din care se colecteaza seminte.

Sunt foarte amari uneori castravetii.

Pentru a scapa de acest lucru, colectati seminte din partea din fata, partea din spate fiind amara. Este un lucru important sa fie crescute semintele ecologic si in pahare. Au o recolta diferita un soi de castraveti plantat in direct in sol si cel plantat in paharel.

