Cum sa faci unul din cele mai frumoase trasee montane de o zi din Romania, cu 50 de lei

Pandemia de coronavirus ne-a limitat mult posibilitatile de evadare, astfel ca in city break-uri nu prea mai mergem, la noi e aglomerat cam peste tot, iar preturile sunt mai mari decat de obicei. Daca sunteti intre cei care vor sa si economiseasca pentru viitorul incert, dar totusi sa profitati de ultimele zile frumoase de vara, va propunem sa incercati o excursie de o zi la munte. Noi am ales varianta cu trenul (plecare din Bucuresti) si am cheltuit doar... 50 de lei!