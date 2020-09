Cum sa iti conectezi Apple TV-ul la televizorul de acasa?

Tocmai ți-ai cumpărat un Apple TV și nu știi exact cum să îl conectezi la Smart TV-ul tău? Procesul e destul de simplu. Îți arătăm mai jos tot ce trebuie să faci, pas cu pas și astfel te vei putea bucura de filmele sau jocurile tale preferate, direct pe ecranul mult mai mare al televizorului tău.Există multe opțiuni prin care poți reda conținutul video de pe telefonul sau laptopul tău pe televizor. Varianta clasică este prin cablul HDMI, însă în ultimii ani au apărut metode din ce în ce mai noi și mai avansate prin care putem transforma ecranul televizorului nostru într-un monitor. O opțiune ar fi funcția de mirroring , adică “oglindire” a ceea ce rulăm de pe telefonul nostru pe ecranul televizorului. Cam toate smartphone-urile high-end au această funcție (Samsung, Huawei, LG etc.). Mai există și varianta bluetooth-ului, în care îți conectezi direct dispozitivul cu Smart TV-ul. În general, televizoarele mai noi de câțiva ani au această opțiune. Dacă ai însă produse Apple și te-ai hotărât să achiziționezi popularul Apple TV, ai mai jos instrucțiuni despre cum să îl setezi și să te bucuri de el.Apple TV nu este un televizor, ci un dispozitiv media extender, adică o cutie pe care o conectezi la TV printr-un cablu HDMI. Cablul trebuie cumpărat separat, nu vine împreună cu pachetul de la Apple. Poți cumpăra orice cablu HDMI, se găsesc destul de ieftin cam pe toate site-urile și magazinele de specialitate. Odată ce ai cablul, conectează Apple TV-ul cu televizorul. În spatele Apple TV-ului, vei vedea o ieșire HDMI, iar majoritatea televizoarelor de astăzi au intrare HDMI. Deschide televizorul, apasă “Source” (sursă) (în funcție de cât de nou e TV-ul, va apărea diferit opțiunea), iar acolo selectează intrarea corespunzătoare (HDMI 1, 2, 3, 4 sau HDMI-CEC). Pentru Apple TV 4K, vei avea nevoie de un cablu HDMI 2.0 sau mai recent. Și televizorul trebuie să accepte rularea 4K, HDR sau ambele. Următorul pas este să apeși butonul de meniu localizat pe telecomanda Apple. Selectează țara și limba în care vrei să vezi toate funcțiile. Dacă ai făcut vreo greșeală, trebuie doar să apeși butonul Meniu, pentru a reveni la pasul anterior. Apoi, urmează configurarea. Aceasta poate fi făcută în două feluri. Cel mai simplu este să îți conectezi dispozitivul iOs la Apple TV, fie că ai iPhone sau iPad. Pur și simplu, așază-l lângă dispozitivul Apple TV și toate datele tale de pe ID-ul Apple se vor transmite prin bluetooth. Poți face configurarea și manual, trebuie doar să urmezi pașii de pe ecranul dispozitivului, pui parola de la Wi-Fi și apoi te conectezi la contul tău Apple.După ce configurarea a fost finalizată, vei vedea ecranul principal. Și de aici încolo, poți viziona absolut orice dorești și îți poți selecta și aplicațiile și jocurile favorite. Este o opțiune foarte viabilă și practică să rulezi pe un ecran mare toate aplicațiile pe care le ai pe telefon. Poate părea complicat la început tot procesul, însă dacă urmezi pas cu pas, vei vedea că este foarte simplu și, odată instalat, te poți bucura de filmele tale preferate (4K sau HD) la o dimensiune mult mai mare și o calitate mult mai bună. Este mult mai facil și dacă ești un fan al jocurilor, spre exemplu. Dacă iți plac jocurile de acțiune, din start este un câștig să ai în față toată opțiunile, pe un ecran mult mai mare. Mai mult, poți conecta și un joystick la televizor pentru a te bucura întru totul de experiența jocului. Dacă ești un fan la jocurilor de cazinou, poți alege dintr-o varietate de opțiuni și, odată ales jocul pe ecranul de dimensiuni mai mari, poți avea impresia că ești chiar într-un cazinou virtual. Există foarte multe turnee și poți juca cu oameni din toate colțurile lumii. Dacă îți plac jocurile trivia, poți organiza chiar seri de jocuri cu familia întreagă, lucrul care nu era posibil dacă le aveai doar pe laptop spre exemplu.Odată cu o nouă lansare, Apple încearcă mereu să aducă îmbunătățiri produselor care sunt deja pe piață. Noul model de Apple TV se lasă așteptat însă, deocamdată nu a fost prezentat publicului niciunul. Dacă doriți să cumpărați dispozitivul, în magazine momentan există modelele Apple TV 4K, lansat în septembrie 2017, iar prețul lui este de 1.000 de lei și e compatibil cu Smart TV-uri 4K. Și mai este modelul lansat în 2015, Apple TV HD, compatibil cu televizoarele HD și are prețul de 800 de lei. De asemenea, se mai găsesc și modelele Apple TV a patra generație Desigur, există și variante mai puțin costisitoare de a rula conținutul video și audio de pe telefonul sau laptopul personal pe TV, așa cum am spus la începutul articolului. Apple TV oferă însă confort și calitate.