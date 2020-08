Cum sa iti extinzi afacerea din Constanta in mediul online

Stabileste-ti o strategie

Defineste un buget

Alege o firma de web design

Alege un partener care sa livreze produsele

Alege metodele de plata si o solutie de facturare

Pregateste-te sa investesti dar nu irosi banii

Pentru multe afaceri a fost o adevarata provocare sa supravietuiasca crizei cauzate de pandemie. Multi patroni s-au vazut nevoiti sa caute solutii si sa ajunga cumva la clienti daca acestia nu le puteau vizita magazinul fizic.Care ar fi pasii pe care trebuie sa ii faci atunci cand vrei sa iti muti afacerea in mediul online?De cele mai multe ori, spontaneitatea e un lucru bun. Nu si atunci cand pui semnul de egalitate intre spontaneitate si dezorganizare. Daca vrei ca lucrurile sa mearga, ai nevoie de o strategie . Seteaza-ti niste obiective realiste si un set de actiuni prin care sa le pui in aplicare. Daca planifici lucrurile bine de la inceput, vei scapa de multe batai de cap ulterior.Ca sa ajungi la publicul tinta, fie el din Constanta sau imprejurimi, trebuie sa alegi cu grija canalele pe care le vei folosi pentru promovare pentru ca nu toate sunt potrivite pentru afacerea ta. Avand in vedere ca doar ce incepi sa iti faci simtita prezenta in online, este indicat sa te concentrezi pe un numar mai mic de canale ca sa le poti administra cat mai bine.Cu siguranta stabilirea bugetului va avea un impact major asupra rezultatelor. Va trebui sa imparti bugetul intre crearea site-ului si promovare online. La inceput, nu vei avea nevoie de ceva foarte complex: site-ul trebuie sa poata fi utilizat usor de catre clienti, iar pentru promovare poti alege un canal cu plata la click. (Facebook Ads sau Google AdWords).Pentru constructia site-ului ai nevoie de o firma specializata care sa iti creeze identiatea online. Cum spuneam si mai sus, nu trebuie sa fie ceva foarte complex, in masura in care isi atinge scopul. Oamenii potriviti dintr-o agentie de web design te vor consilia in luarea celor mai bune decizii. Daca vrei sa vinzi, vei avea nevoie de un magazin online care sa contina cateva integrari si elemente simple precum o metoda de plata, o modalitate de livrare a produselor. Un lucru obligatoriu la care sa fii atent in 2020 este adaptabilitatea site-ului pe mobil.Fie ca ai un magazin online sau un restaurant care vrea sa foloseasca internetul pentru a ajunge la mai multi clienti, ai nevoie de un partener care sa te ajute sa livrezi. Va trebui sa alegi un serviciu de curierat sau o platforma care iti ofere infrastructura de livrare in Constanta sau chiar in toata tara.Vorbeste cu alti antreprenori si cere-le parerea pentru a alege partenerul cel mai potrivit pentru afacerea ta.Un alt aspect pe care trebuie sa il iei in calcul este legat de metodele de plata pe care le pui la dispozitie clientilor. Decide-te daca alegi doar plata in numerar la livrare sau oferi si posibilitatea de a achita online. Daca alegi sa oferi plata online, ia legatura cu un procesator de plati, mai ales ca majoritatea te ajuta si la implementare.Avantajul mediului online este ca iti poti administra eficient afacerea cu ajutorul diferitor aplicatii web. Poti alege un soft integrat de contabilitate si facturare, sunt destul de multe solutii autohtone care functioneaza foarte bine.E clar ca trebuie sa investesti bani in promovare daca vrei sa ai rezultate. De cele mai multe ori, este mult mai profitabil sa lucrezi cu un profesionist. Daca te vei ocupa chiar tu de promovare, asigura-te ca nu irosesti banii si ca mesajul tau ajunge la cine trebuie. Am vazut de nenumarate ori targetari complet gresite, reclame afisate unor oameni care sunt departe de profilul clientului ideal pentru afacerea respectiva.Daca vei tine cont de aceste recomandari simple, extinderea afacerii tale in mediul online poate fi un succes. Este important sa ai un plan si sa fii pregatit sa investesti daca vrei sa obtii rezultate.