Cum sa suporti canicula, in casa, daca nu ai aer conditionat. Trucuri pentru a obtine racoarea mult visata

Canicula google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cateva sfaturi si trucuri despre cum sa suporti canicula, in casa, ti-ar fi foarte utile daca nu ai aer conditionat. Caldura poate deveni insuportabila, mai ales pe timpul noptii, iar somnul insuficient sau lipsa lui iti afecteaza sanatatea. Cel mai rau este pentru persoanele care au probleme respiratorii sau cu inima, iar pentru cele supraponderale, canicula e o adevarata tortura. In casa, daca n-ai aer conditionat, nici daca te dezbraci de toate hainele s-ar putea sa nu-ti fie mai bin, asa ca e bine sa tii cont de urmatoarele trucuri. Cum sa suporti canicula in casa: „raceste-ti” corpul Poarta haine din bumbac Daca vrei sa te simti mai in largul tau, alege o lenjerie intima sau pantaloni ...