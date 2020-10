Cum sa te imbraci cu stil in sezonul rece: 6 sfaturi la indemana

In fiecare an, odata ce toamna isi intra in drepturi si iarna e din ce in ce mai aproape, poate fi destul de dificil sa continui sa te imbraci cu stil, mai ales cand temperaturile scad tot mai mult. Insa, chiar daca simti ca incepi sa ramai fara variante de tinute, exista cateva trucuri de stil care te pot ajuta sa gasesti mereu cele mai bune solutii.