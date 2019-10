Cum sa-ti amenajezi o gradina de zarzavaturi sanatoase? Iata cateva idei si sfaturi practice

Cum sa ti amenajezi o gradina de zarzavaturi Iata cateva idei si sfaturi practice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ce poate fi mai gustos si sanatos decat o salata fresh, o supa sau o tocanita gatita din legumele proaspete cultivate chiar in gradina casei tale? Asadar, daca ai o parcela disponibila in curtea ta, initiaza-te in arta gradinaritului si bucura-te de linistea si satisfactia de a sti ce ai in farfurie, dar si de conexiunea cu natura, lucrand pamantul cu mainile tale si urmarind indeaproape viata ce ia nastere si se dezvolta atat de firesc dintr-un mic graunte. Departe de a fi o munca usoara, organizarea si ingrijirea unei gradini de legume necesita multa rabdare, cateva cunostinte teoretice si munca fizica sustinuta. In continuare, ...